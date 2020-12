La serie de "Selena" en Netflix se quedó lejos de las expectativas que había generado en los fanáticos.

La llamada reina del Tex-Mex que alegraba a México y a la comunidad latinoamericana de Estados Unidos, se perdió en la primera temporada de esta trama contada desde el punto de vista de su papá: Abraham Quintanilla.

Los fans de la cantante enumeraron los momentos que esperaban ver en la serie y no estuvieron.

Las 10 cosas que todos esperaban

1. La historia de Selena: Al final de la serie, se puede notar que es la historia del papá, de cómo él llevó a "Selena y los Dinos" a la fama.

Del amor que le tenía a su familia, de tragarse su orgullo para alimentarlos, de su sueño de convertirse en músico famoso. Si es una serie de Selena ¿dónde están sus momentos clave? Se preguntan muchos.

2. La voz de la mamá: Marcella Samora es la figura clásica de la mamá de los 80 y 90. Educada, amorosa, dedicada a la familia, relajada y lo opuesto al padre. En la serie, la madre muestra todos estos aspectos.

Si bien es la voz de la razón de Abraham, cuando son cuestiones de trabajo, ella aparece como un personaje que solo cuida y halaga a sus hijos. ¿En qué momento comparte la pasión de Selena por el canto y la impulsa con sus sueños en la moda?

3. ¿Cómo componía A.B. Quintanilla?: En la serie quedó claro que el “mero, mero” de la familia para componer era A.B. Quintanilla. Sin embargo, parece que cada vez que escuchaba una palabra que lo inspiraba para crear una canción era por obra de magia.

No se vio cómo era el proceso creativo para componer o cómo fue que él aprendió a hablar español (fluido) y escribir en el mismo idioma.

4. Personalidad de Selena: el sabor que dejó la serie es que era una niña, adolescente y luego mujer débil que temía a su familia; destruyendo la imagen de la poderosa cantante. La retratan como una joven sin voz, “prisionera” de su familia. No vemos los grandes momentos de ascenso en su carrera.

5. Aislada ¿no te dio pena saber que no tenía amigos, que no podía ir al cine porque su padre le decía que no a casi todo, así como el control que también ejercían sus hermanos sobre ella? Culparla por enamorarse y meterle el miedo de que el grupo se iba a desintegrar por lo mismo y el constante “papá se va a enojar”, de Suzette y A.B.

6. ¿Y la moda?: Otro sueño que quería cumplir Selena era tener una boutique y vender ropa para las mujeres de todo tipo -que sí la tuvo-. La serie sí menciona su interés por la moda y el sueño de convertirse en diseñadora, pero parece que ella y Suzette diseñaban los vestuarios para ahorrar dinero y como pasatiempo.

7. ¿El negocio está en el español? Selena era nieta de una mexicana migrante, pero no hablaba español, ya que no tenía necesidad de comunicarse con su familia a través de esta segunda lengua.

Esto cambia radicalmente, cuando Abraham se da cuenta de que el dinero estaba en el mercado de compatriotas que hablan español y la nostalgia por lo mexicano.

8. ¿Por qué estaban tan obsesionados con el inglés?: Lo descrito en el punto anterior, lleva a este dilema y pregunta: ¿realmente Selena estaba tan obsesionada con el dichoso álbum en inglés que no se daba cuenta del poder que tenía en el mercado latino/mexicano?

Se entiende que esa era su lengua materna, que creció escuchando a Tina Turner o Madonna y que soñaba en ser como sus estrellas, pero la serie deja la sensación de que lo único que le importaba era grabar el disco para el público anglosajón.

9. ¿Es normal “odiar” a todos?: El sentimiento de una Selena insegura, con un constante miedo a su papá y el deseo de obtener su aprobación, hizo que se odiara más a Abraham -en la ficción-.

Pero por si eso no fuera poco, Suzette y A.B. culpándola por un posible enojo de su padre y rompimiento de la banda por enamorarse de Chris -uno de los pocos hombres que ha visto en su vida- no habla más que de violencia doméstica.

10. ¿Y el dinero?: En la escena donde Abraham se encuentra hablando con su familia sobre los contratos y las disqueras que los quieren, Suzette le pregunta a su padre si le pagarán bien. Él le contesta: “¿por qué estás tan obsesionada con el dinero?”.

Entonces, ¿Abraham le pagaba a sus hijos? ¿Les daba una mesada? ¿Por eso Selena tenía miedo de comprar un convertible rojo a pesar de que, gracias a ella, estaba entrando dinero a su casa?

