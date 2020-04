10 síntomas relevantes del coronavirus y cómo debes actuar

A medida que van pasando las semanas, los científicos descubren nuevos datos sobre el coronavirus y los síntomas que causa. Sin embargo, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, cualquiera o todos los síntomas puede mostrarse entre los primeros dos y 14 días después de haber sido contagiado.

Aquí te dejamos 10 síntomas claves que podrían ser señales que tienes Covid-19 y cómo debes actuar para protegerte y a tu familia.

Falta de aire. Este no aparece en los primeros días, pero sí es uno de los más graves. No necesariamente ocurre con tos, es una sensación en el pecho tensa y no se puede llegar a respirar lo suficiente para llenar sus pulmones de aire.

Fiebre. De acuerdo con los científicos, en algunas personas es superior a los 37ºC o inferior. Sin embargo la clave es tomar la temperatura al final de la tarde y al anochecer, no por la mañana, ya que la temperatura no es la misma durante el día.

Se sabe que muchos síntomas son parecidos a los de una gripe común con fiebre, tos y mucosidad. (Foto: CuídatePlus).

Otro síntoma común, pero en este caso su sensación es profundamente en el pecho. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) más del 33% de personas han presentado este tipo de tos.

Escalofríos y dolores de cuerpo. Algunos pueden tener uno o ambos, en unos casos son más severos y otros similares a la gripe y dolor en los músculos y articulaciones.

Confusión repentina. Muchos pacientes presentaron incapacidad de despertar o que su cuerpo reaccionara. Esta podría ser una señal grave que la persona necesite ir a emergencias.

La fatiga extrema incluso varios científicos explican que puede durar mucho después de que el virus desaparezca. (Foto: Holadoctor).

Problemas digestivos. Un estudio descubrió que varios casos mostraron problemas como diarrea o síntomas gastrointestinales.

Conjuntivitis. Investigaciones de varios países del mundo indicaron que entre el 1% y 3% de las personas que tuvieron coronavirus resultaron con conjuntivitis. Esta es una infección altamente contagiosa que causa inflamación el la capa delgada que cubre la parte blanca del ojo y el interior del párpado.

Pérdida del olfato y del gusto. Algunos pacientes explicaron que perdieron estos sentidos, más conocido como anosmia, que básicamente es la pérdida del olfato y cómo resultado también la pérdida del gusto.

Fatiga. Este síntoma es considerado una señal temprana del Covid-19. Según la OMS más del 40% experimentó una fatiga extrema, unos días después de haber sido puestos en cuarentena. Incluso explican que puede durar después de que el virus desaparezca.

Dolor de cabeza, garganta y congestión. Estos no son signos comunes de la enfermedad, ya que son parecidos a los de la gripe o resfriado, incluso puede considerarse una alergia.

Los expertos recomiendan que si son síntomas leves, parecidos a los de la gripe, lo mejor es que te quedes en casa intentado controlarlos. En caso que tengas más de 60 años o síntomas graves, es claro que necesitas atención médica de inmediato.

*Con información de cnnespanol.cnn.com