Victoria Lee, de raíces singapurenses y estadounidenses, debutó en las artes marciales mixtas y sorprendió al llevarse el triunfo ante una oponente mayor de edad.

La joven, de 16 años, se enfrentó a la tailandesa Sunisa Srisen, de 19 años, en la categoría de peso átomo.

Durante el segundo round, Lee puso a su rival contra la lona y le aplicó una llave al cuello, obligándola a rendirse tras un récord de cuatro triunfos y una derrota.

Con este resultado, Srisen sumó su segunda caída, mientras que Victoria tuvo un debut soñado a sus cortos 16 años.

El video en el que la joven luchadora estrangula a su rival se ha vuelto tendencia, míralo aquí:

16-year-old phenom Victoria Lee does her family proud, submitting Sunisa Srisen in her ONE debut! #ONEFistsOfFury #WeAreONE #ONEChampionship pic.twitter.com/PjNK3FmHlU — ONE Championship (@ONEChampionship) February 26, 2021

El talento en las venas

Lee proviene de una familia de luchadores, donde su hermana mayor, Angela Lee, es campeona mundial de peso átomo en la empresa, mientras que su hermano Christian Lee ostenta el campeonato mundial de peso ligero en la misma marca.

