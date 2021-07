Las comisiones de Congreso que no han trabajado este año

Un total de 18 comisiones del Congreso de la República no han revisado ninguna iniciativa de ley en los últimos siete meses, según un informe presentado por la Alianza por un Congreso Eficiente.

La Alianza por un Congreso Eficiente, integrada por el Centro de Investigaciones Económicas (Cien), Guatemala Visible y Fíjate Bien, presentaron un informe que evalúa el trabajo de los diputados del Congreso de la República.

El estudio destaca que del total de 38 comisiones de trabajo, únicamente 20 recibieron iniciativas de ley para su conocimiento, estudio y dictamen.

12 comisiones recibieron iniciativas del año 2021, 17 comisiones recibieron iniciativas de otros años y 18 no recibieron ninguna iniciativa de ley para su revisión y posterior dictamen.María del Carmen Aceña, analista del Cien, indica que a su juicio existen muchas comisiones de trabajo en el Congreso y recomienda reducir su número ya que no reflejan un resultado concreto debido a que se desconoce la actividad que tienen varias.Si bien el informe de la alianza puntualiza que son 18 las comisiones que no registraron recibir iniciativas de ley, no ofrecieron un detalle de cuáles son esas comisiones que no trabajan.

Inasistencia a comisiones

Marielos Fuentes, de Guatemala Visible, explica que en apariencia las hojas de registro de asistencia cuentan con la firma de ellos, pero no están presentes físicamente y en algunos casos se presentan sus respectivos asesores.

Fidel Reyes Lee BIE y Flavio Valdemar Muñoz PHG nunca se presentaron a las sesiones de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. (Documento: Alianza por un Congreso Eficiente)

Además, el informe puntualiza que se han detectado diputados que, aunque integran varias comisiones, presentan excusas para ausentarse, y algunos se han desincorporado después de varias sesiones en las que no han participado.

Los más faltantes

El Estudio relevó que Fidel Reyes Lee, del bloque Bien, y Flavio Valdemar Muñoz, del Partido Humanista, nunca se presentaron a las sesiones de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, a la cual pertenecen.

María Isabel Bonilla, analista del Cien, puntualizó que no obtuvieron información de qué quedó pendiente en las comisiones que no recibieron iniciativas para no trabajar en ninguna.

Realizaron un monitoreo a las sesiones de 10 de las 38 comisiones de trabajo. De ello establecieron que entre enero y mayo éstas 10 comisiones realizaron 87 sesiones. De enero a abril todas cumplieron con el mínimo de dos sesiones al mes que establece el artículo 28 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo.