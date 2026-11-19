La Policía Nacional de Haití anunció haber abatido a 34 miembros de una banda durante una operación.
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El plan realizado para acabar con las amenazas a los ciudadanos en el país, se llevó a cabo el jueves en un barrio de Puerto Príncipe, área especialmente afectada por la violencia de las pandillas.
La operación tuvo como objetivo "una base del cabecilla Ti Lapli" en el barrio de Martissant de la capital del país, explicó la policía en un mensaje publicado en Facebook.
El hecho tuvo lugar en momentos en que Puerto Príncipe es escenario de un despliegue a gran escala del ejército salvadoreño contra las bandas locales.
Según un testigo, el jueves por la mañana se escucharon en Martissant explosiones y un intenso intercambio de disparos.
*Con información de AFP