5 noticias para iniciar este martes 6 de octubre

Buenos días. Antes de salir de casa, te ofrecemos estas cinco noticias que te ayudarán a prepararte para enfrentar este martes

1. ¿Qué pasa en la CC?

Si has oído sobre la crisis en la Corte de Constitucionalidad, pero no has comprendido muy bien, preparamos esta nota para que entiendas sobre el tema y las posibles soluciones que podría tener.

2. ¿Cuándo darán el tercer pago del Bono Familia y cuánto será?

El Bono Familia, uno de los programas sociales del Gobierno para paliar la crisis del Covid-19, es el que más interés ha generado por su alcance a más de dos millones de familias guatemaltecas. Ya se concluyó con el segundo pago y no tardará en hacerse el próximo. Pero quizá la pregunta no sea cuándo sino cuánto. El Ministerio de Desarrollo Social ha dicho que definitivamente iba a ser menor de mil quetzales, pero ¿cuánto menos será? Según los cálculos podría ser de Q400 o menos.

3. Cómo pedir suspensión en el IGSS cuando fuiste a médico privado

Otro trámite engorroso que parece haberse simplificado. Si te toca estar en esta situación, este es el procedimiento por hacer.

4. ¿Pueden los guatemaltecos ingresar a otros países?

Ante la emergencia de la pandemia, los países han emitido sus condiciones para el ingreso de viajeros, sobre todo por la vía aérea. Así como Guatemala exige una prueba anticovid negativa con unos días de vigencia, en todo el mundo la situación es similar. Estos son los países que no dejan entrar a los guatemaltecos (por el momento) y los que te pedirán una prueba de Covid-19 con determinado tiempo de anticipación.

5. Hoy juega la Selección Nacional

Para los futboleros, hoy podrán ver jugar a la Bicolor. Pese al mal juego de la Azul y Blanco ante México, se espera una mejoría ante un rival más accesible como Nicaragua. Mira aquí dónde ver el partido. Y si crees que eres el mejor aficionado, responde aquí a nuestro cuestionario sobre los enfrentamientos entre Guatemala y Nicaragua.

Y, para terminar…

Así nació "Cri-Cri": la historia de Francisco Gabilondo Soler

Hoy cumpliría años “Cri Cri”, el autor de las canciones más famosas para niños. El Ratón Vaquero, los tres cochinitos y la Patita estarán de fiesta y aquí te invitamos a celebrarlo.

¡Que tengas un buen martes!