5 noticias para iniciar este miércoles 21 de octubre de 2020

¡Buenos días! Tras un día de descanso, volvemos a nuestras actividades cotidianas. Antes de salir de casa, te ofrecemos estas cinco noticias.

1. El Nuevo Herald de Miami pone el ojo sobre políticos guatemaltecos

El diario El Nuevo Herald de Miami publicó un reportaje titulado “Jugando con el sistema”, en el cual expone cómo políticos latinoamericanos, especialmente varios guatemaltecos, han sabido burlar la justicia estadounidense y sacar provecho de su fortuna para no regresar a su país. En la primera parte de su reportaje, aborda los casos de Manuel Baldizón, Erick Archila y Guillermo Lozano Bauer, tres guatemaltecos que están siendo buscados por la justicia local y que han optado por enfrentarla desde Florida.

2. Finaliza búsqueda del exministro José Luis Benito

Este martes se solicitó orden de captura en contra de José Luis Benito, exministro de Comunicaciones durante el Gobierno de Jimmy Morales. A él se le señala de ser el propietario de 22 maletas con Q122 millones ubicadas en una residencial de La Antigua Guatemala. Por la tarde, el Ministerio Público hacía los últimos intentos por localizarlo, pero terminó la jornada sin encontrarlo. Se había indicado que solicitarían la orden de captura internacional a través de la Interpol.

3. El día que juez Moto no autorizó la captura de José Luis Benito

Hablando del exministro Benito, los ciudadanos guatemaltecos recordaban dos detalles del pasado. El primero es que el Ministerio Público, a través de un caso de la Fiscalía contra la Corrupción, había solicitado ya la orden de captura en contra del exfuncionario, pero el juez Mynor Moto denegó esa posibilidad. También recordaron las palabras alusivas del entonces presidente Jimmy Morales sobre su ministro de Comunicaciones, a quien calificó de genio. El discurso resonó este 20 de octubre, cuando el MP señalaba a Benito como sospechoso de uno de los casos de corrupción más sonados del año.

4. Liberan a mujer secuestrada por la que pedían Q47 mil

Una mujer de 27 años fue liberada por las autoridades guatemaltecas en La Democracia, Huehuetenango, luego de que se reportara el secuestro de la víctima por la que exigían Q47 mil.

5. Pedri, uno de los anotadores del Barcelona, se marcha en taxi

Quizá no sea sorpresa para nadie que el FC Barcelona tenga un paso cómodo por la fase de grupos de la Champions League, ya que el club catalán es candidato a estar, por lo menos, entre los mejores ocho del torneo. Lo que sí llamó la atención es que una de sus estrellas sea vista llegar y salir del Camp Nou de una forma tan común. Es el caso de Pedri, una de las nuevas contrataciones. Aunque no sonó mucho entonces, porque provenía de jugar de la segunda división, este jugador español ha demostrado que posee mucha calidad. A sus 17 años ya marcó su primer gol en la Champions League. Pero la fama aún no se le ha subido a la cabeza, ya que se le vio llegar al estadio con sus implementos dentro de una bolsa plástica y se retiró en taxi.

Y, para terminar...

Una serie para ver en Netflix que te puede recordar a Guatemala

El empresario guatemalteco Luis von Ahn, fundador de Duolingo, resaltó una coincidencia entre la realidad guatemalteca y una popular serie de Netflix. En Ozark, el protagonista Marty Byrde se ve obligado a mudarse a un poblado cerca de un lago para salvar su vida y lavar millones de dinero de un cartel mexicano. La coincidencia es que este personaje, al no saber inicialmente qué hacer con tanto dinero en efectivo, lo guarda en varias maletas, tal y como el MP ubicó 22 maletas con 122 millones de quetzales en efectivo.