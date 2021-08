60% de los contagios en Guatemala ocurren en reuniones sociales

El 60% de los contagios por Covid-19 en Guatemala ocurren en reuniones sociales que no respetan el aforo y por rebajar las medidas sanitarias, informaron las autoridades sanitarias, quienes hacen un llamado a la población para redoblar las medidas de higiene.

El viceministro de Hospitales, Francisco José Coma Martín, ha puntualizado que la población no está respetando las medidas sanitarias para evitar los contagios contra el Sars-Cov-2, por lo que pide a los guatemaltecos que tomen conciencia de la gravedad que puede representar esta enfermedad.

Guatemala ha podido soportar los embates, explica Coma, pero señala que hay que restringir las actividades y reuniones sociales debido a que la incidencia de contagios por el coronavirus es de en un 60% en las reuniones familiares y sociales, donde no se están cumpliendo con los aforos.

Las autoridades sanitarias pidieron a la población cuidar las medidas de higiene, eso incluye el uso adecuado de la mascarilla. (Gráfica: Gobierno de Guatemala)

"En este tipo de reuniones hay relajamiento", destaca el funcionario, quien repitió varias veces durante la conferencia de prensa, ofrecida este sábado 7 de agosto, que si no hay necesidad de salir de casa que se no haga. Además, pidió a la población no descuidar el uso de la mascarilla, lavado de manos o uso de alcohol en gel constante y el distanciamiento social, ya que eso es vital para prevenir contagios.

Coma también se refirió a que las características clínicas del Covid-19 actualmente son distintas a las del año pasado y que los pacientes se están agravando con más rapidez. Asimismo, manifestó su sospecha que la variante delta del Covid-19 pueda estar ya circulando en el país, por lo que las medidas de higiene son cada vez más importantes.