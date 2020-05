8 pasos para ser contratado durante la pandemia por el Covid-19

La pandemia provocada por el coronavirus ha dejado sin empleo a muchas personas alrededor del mundo. El cierre de negocios o suspensión de labores ha creado un clima económico incierto.

Con las empresas cerradas y la imposibilidad de entregar el currículo de manera personal, las redes sociales se han convertido en una herramienta fundamental para quienes están en búsqueda de un empleo.

Consejos

1. Actualiza tu currículum: personaliza tu CV para que coincida con el anuncio de trabajo. Esto puede aumentar las posibilidades de que tu currículum sea seleccionado.

2. Explora tu red: piensa en lo que estás buscando en tu próxima posición y busca personas que puedan ayudarte con una carta de recomendación.

3. Investiga a las compañías: busca información sobre las empresas que están buscando personal, las habilidades que piden y cómo puedes usar tu experiencia para satisfacer esas necesidades.

4. Sigue aprendiendo: usa la cuarentena por el Covid-19 para seguir con tu formación. Te ayudará a mantener tu CV vigente y destacarte.

5. Aprende a venderte a ti mismo: cuando te encuentres en una entrevista de trabajo, trata de resaltar tu capacidad de adaptabilidad y confianza. Las compañías tienen suficientes problemas en este momento y quieren personal motivado que pueda adaptarse durante la incertidumbre que genera la pandemia.

6. No escondas tu pérdida de trabajo: debes ser transparente sobre tu situación laboral actual. La clave es reconocerlo, pero resaltar tu interés en activarte de nuevo.

7. Triunfa en la entrevista en video: las empresas están implementando las entrevistas en video durante la pandemia, esto pueden ser más estresantes porque es más difícil establecer una relación y captar las señales sociales.

Antes de la entrevista, prueba el encuadre de la cámara, el audio. Viste como si fuera una entrevista en persona. Recuerda utilizar pantalones apropiados o una falda, a pesar de que esto no aparezca en la cámara, porque no sabes si tendrás que levantarte y verían que no estás totalmente presentable.

8. No tengas miedo de negociar: asegúrate de recibir la oferta por escrito y revisa para asegurarte de que se adapte a tus expectativas. No tengas miedo de negociar el monto de tu salario y leer con cuidado todos los términos laborales.

*Con información de CNN

