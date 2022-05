Abogada de Amber Heard explicó por qué la actriz no hizo las donaciones a la caridad

La abogada Elaine Bredehoft defendió el hecho de que Amber Heard no hizo pagos de donaciones a organizaciones benéficas.

Bredehoft explicó que su cliente sí hizo la promesa de entrega el dinero y que eso no expira:

"¿Qué hizo con los 7 millones?, los dio a caridad o intentó darlos a caridad, ellos dicen mucho por la diferencia entre promesa y donación, pero se dijo que donación y promesa es lo mismo", explicó.

La abogada dice que típicamente se hacen "promesas" por el beneficio en el pago de impuestos "eso fue lo que ella dijo, prometió el dinero por un período de tiempo por la implicación de los impuestos, ella pagaría con el tiempo y comenzó a hacer esas donaciones", explicó.

Ella explicó que la primera donación se hizo a través de Johnny Depp, pero afirmó que el Hospital de Niños le dio crédito por la donación a Johnny Depp y no a Amber Heard al haber sido él quien entregó el dinero.

Además, aseguró que Elon Musk también hizo pagos que ayudaron a las organizaciones. "Al final del día la señorita Heard hizo un millón de dólares en pagos, pero luego fue demandada y no ha podido pagar porque ha gastado 6 millones de dólares en apoyo legal, ella sigue con el propósito de pagar, la promesa no ha expirado, ella puede pagar cuando quiera pero tiene que salir de esto primero".

"¿Quién puede culpar a una mujer por donar un millón de dólares a caridad?, ¿quién lo haría?, eso suena a abuso psicológico", explicó.

Luego afirmó que Johnny Depp nunca ha donado a la caridad y nunca ha hacho grandes cheques "El señor Depp dice que lo ha hecho de manera anónima, pero el señor Mandel (su contador), habría hecho los cheques y dijo que eso no pasó", explicó.