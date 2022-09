La misteriosa desaparición de abogada en una escuela policial de Ecuador

La abogada fue vista por última vez en una escuela de policía tras visitar a su esposo, quien se encuentra prófugo.

La abogada María Belén Bernal, originaria de Ecuador, fue reportada desaparecida por su familia, luego de que ella fue a visitar a su esposo y no regresó a casa.

El caso ha desatado escándalo en Ecuador, luego de que se dio a conocer que la profesional del derecho ingresó a una escuela policial y luego ya no fue vista.

(Foto: Infobae)

"El sospechoso"

Por su parte, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, confirmó al medio Teleamazonas que en efecto se tiene registro de que ingresó a la Escuela Superior de Policía, pero su salida no fue reportada.

El funcionario también detalló que su Germán Cáceres, esposo de la mujer e instructor de la institución, dio una primera declaración y quedó en libertad. Sin embargo, ahora se encuentra prófugo y no se tiene información sobre su paradero.

María Belén y Germán Cáceres, su esposo, el principal sospechoso de su desaparición. (Foto: redes sociales)

"Hay registro de que la doctora María Belén Bernal ingresó a la Escuela Superior de Policía y no hay registro de su salida. Hay registro de un vehículo conducido por su esposo, al cual no revisaron y no se percataron si (ella) salió o no salió", explicó Carrillo al canal Teleamazonas.

"Efectivamente, fue una falla de seguridad. El domingo aproximadamente a las 8 p. m. existe la salida del sujeto por una puerta posterior. Esta persona conocía todas las instalaciones y aprovechó un momento de falencia", añadió el ministro.

He dispuesto que todas las actividades de la Escuela de Policía se suspendan y se haga un rastreo y bloque de búsqueda exhaustivos en la ESP y sus alrededores.

Total transparencia y cero tolerancia a la violencia de género. Además, presentaremos una denuncia como @MinInteriorEc. — Patricio Carrillo (@CarrilloRosero) September 15, 2022

Ofrecen recompensa

En esa misma línea, Guillermo Lasso, representante gubernamental de Ecuador, se pronunció respecto a la situación y externó que se está ofreciendo recompensa por el paradero de Cáceres.

Asimismo, indicó que ordenó reforzar la búsqueda de María Belén y quienes resulten involucrados en la desaparición serán sancionados conforme a la Ley.

He dispuesto reforzar la búsqueda de María Belén Bernal y que se establezca una recompensa a quien entregue información de Germán Cáceres. @MinInteriorEc, @PoliciaEcuador y las unidades especializadas no descansarán hasta dar con la ubicación de María y de los culpables. — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) September 16, 2022

Si conoces el paradero de CÁCERES DEL SALTO GERMÁN FERNANDO, comunícate al 1800 DELITO (335486).



Recompensa de hasta $ 20 000 por información real que ayude a encontrarlo. #CeroImpunidad



No vamos a descansar hasta esclarecer el caso de María Belén.#UnidosContraLosViolentos. pic.twitter.com/oamfqqNeHt — Ministerio del Interior Ecuador (@MinInteriorEc) September 17, 2022

La desaparición de Bernal también ha causado conmoción entre los ciudadanos y en redes sociales, pues este suceso ha traspasado fronteras.

Diferentes organizaciones en apoyo a las mujeres en Quito, Ecuador, se han movilizado para exigir a las autoridades la búsqueda de la mujer de 34 años, quien fue vista por última vez el 11 de septiembre, alrededor de la 1:30 de la madrugada en la Escuela Superior de Policía.

*Con información de Infobae, El Tiempo, El Universal y El País.