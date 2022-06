Así fue vista Camille Vasquez, la abogada de Johnny Depp, tras el juicio

La abogada de Johnny Depp es vista por primera vez junto a su novio tras el juicio.

El reciente juicio por difamación entre Johnny Depp y Amber Heard, destacó la participación de la abogada Camille Vasquez, quien defendió a Depp a lo largo del encuentro legal.

Y aunque muchos vincularon a ambos por la química que se percibía durante las audiencias, Vasquez fue vista por primera vez luego del juicio, acompañada de su novio Edward Owen, ejecutivo londinense en la empresa WeWork.

Depp's star attorney Camille Vasquez is dating WeWork executive Edward Owen of London



They were spotted on Thursday leaving a Virginia hotel near the Fairfax County and head to the airport



Vasquez and Owen first met in London in November, at an upscale gastropub The Cow pic.twitter.com/JFNX1RKKDp — Lilian Chan (@bestgug) June 3, 2022

Reacciona ante los rumores de romance con Depp

Un reportero del medio ExtraTV abordó a Camille Vasquez para preguntarle si estaba saliendo con Johnny Depp, a lo que ella respondió con risas y continuó su camino. El momento fue compartido varias veces en redes sociales.

Fuentes cercanas a la abogada indicaron que la relación profesional que sostuvieron durante los meses de juicio pasó a ser una amistad. Por lo que ambos se han mostrado muy amables en cámara.