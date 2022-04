Omar Barrios, señalado por exfiscal arremete contra Juan Francisco Sandoval

El exasesor de la Secretaría General de la Presidencia, Omar Barrios, arremetió contra el exjefe de FECI, Juan Francisco Sandoval.

EN CONTEXTO: Exfiscal de FECI envía una carta desde prisión y habla de intereses ocultos

Luego que la exjefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) de Quetzaltenango, Virginia Laparra, lo vinculara con su arresto y proceso penal, el exabogado de Leyla Lemus, Omar Barrios, arremetió contra Juan Francisco Sandoval en las redes sociales.

A través de una carta enviada desde la cárcel, Laparrra aseguró que el proceso en su contra fue para beneficiar a Omar Barrios, exasesor de la Secretaría General de la Presidencia, pues con su encierro se desestimó una denuncia en contra de Barrios y ello le serviría para postularse como magistrado en la Corte de Constitucionalidad, pues ahora "no tendría tacha".

Omar Barrios responde

La respuesta de Franco se hizo a través de las redes sociales en contra de Sandoval, exjefe de Laparra y quien se encuentra fuera del país.

"El Lic. JF Sandoval me tiene bloqueado y no puedo leer sus publicaciones, pero me mandan una captura de sus comentarios que atentan contra la independencia judicial", señaló Barrios en su cuenta de Twitter.

Ello lo hizo, luego que Sandoval manifestara que la detención de Laparra es "injusta" y recordó que la exjefa de FECI en Quetzaltenango "denunció ilegalidades del juez Lester Castellanos... y del mentor de Leyla Lemus y favorito del presidente" refiriéndose a Barrios, quien asesoró a la exsecretaria General de la Presidencia, ahora magistrada de la CC.

"Lo he respetado, salvé inocentes de acusaciones distorsionadas de su Fiscalía, pero creo que está molesto conmigo por la crítica que hice por anomalías de dejar libres a los representantes de Odebrecht, cuando todos tenían miedo yo le dije la verdad a Guatemala", manifestó Barrios refiriéndose a Sandoval.

Según el abogado, quien se postuló como magistrado de la CC y que defendió al exrector de la Universidad de San Carlos, Murphy Paiz, de señalamientos de corrupción, la denuncia de Laparra en su contra se hizo luego que él denunciara el caso Odebrecht y lo sentenció: "Deberá pagar ¡Grave error!".

El abogado habló de "sectas y acentos extranjeros" a quienes acusa, sin mencionar nombres, de "arruinar" a Sandoval. Luego se mofó del exjefe de FECI indicando: "Ojalá resuelva con bien su situación" e indicó: "Sus fans seguirán insultando y difamando" y los acusó de "obstaculizar investigaciones", para concluir indicando que la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala "fue un fiasco".

¿Quién es Omar Barrios?

Barrios fungió como abogado defensor de Leyla Lemus, exsecretaria General de la Presidencia durante la administración de Alejandro Giammattei, quien estuvo implicada en el asesinato de Víctor Rivera, quien coordinaba una oficina clandestina de inteligencia y a quien se le atribuyen la participación en las ejecuciones extrajudiciales en el centro de detención Pavón, caso en el que fue vinculado el Presidente.

Sus buenos oficios lo llevaron como asesor de Lemus cuando esta dirigía la Secretaría General de la Presidencia, antes de ser electa por Giammattei como magistrada ante la Corte de Constitucionalidad.

Fue abogado del exrector Murphy Paiz en las pesquisas de corrupción en la Universidad de San Carlos. Ha sido contratado también por varias municipalidades como la de San Juan Sacatepéquez y de Milpas Altas.