Abuela en EE.UU. contagió con Covid-19 a su nieto de 7 meses

Un bebé de tan solo siete meses resultó contagiado de Covid-19 en Austin, Texas, luego de que su abuela materna informara a la familia que ella había dado positivo al nuevo coronavirus.

El medio Khou*11, informó que Brody y Baillie Swanson pensaban que su bebé, Steele, solo tenía un resfriado. Sin embargo, la fiebre aumentó, el pequeño dejó de comer y empezó a dormir en exceso.

"Al inicio, honestamente, pensé que tal vez estaba teniendo un poco de resfriado o atravesando un período de crecimiento acelerado y por eso dormía mucho", explicó Baillie.

Sin embargo, Bailie recibió una llamada de su madre informándole que se había contagiado de Covid-19.

Los padres se preocuparon, pues la abuela es quien cuidaba al bebé constantemente. "Lo observamos durante los siguientes días y cuando le entró la fiebre, dejó de comer y a dormir todo el día, entonces me dije que no era un simple resfriado".

El contagio del pequeño habría ocurrido el 27 de agosto, y para el domingo 30, su salud se deterioró. El 1 de septiembre la temperatura se disparó y, al día siguiente, ya estaban en el hospital.

¿Cómo saber si un bebé tiene Covid-19?

Khou*11 consultó con la doctora Valerie Smith, quien explicó que los síntomas de Covid-19 en niños pueden verse un poco diferentes a los de los adolescentes, adultos y personas mayores.

"Además de afectar el tracto respiratorio, el Covid puede afectar el tracto gastrointestinal", dijo la doctora y añadió que han observado síntomas de náuseas, vómitos y diarrea en personas con el virus.

Smith agregó que si un niño está enfermo y no come, es una señal de alerta y los padres deben consultar a un médico. Si los niños no pueden verbalizar sus síntomas, los padres deberían buscar movimientos musculares más agresivos alrededor del área del pecho, así como estar pendientes de que haya dificultad para respirar.

Bebé recuperado

El padre de Steele, el bebé contagiado, había contraído el virus en marzo pasado y se puso en cuarentena. Después del contagio de su bebé, informó que volvió a sentir síntomas, pero confía en que volverá a superar la enfermedad.

El jueves 3 de septiembre, un día después de estar hospitalizado, la salud de Steele mejoró y ya se encuentra en casa con sus padres.

Al enterarse de que el bebé de los Swanson tenía Covid-19, los vecinos se organizaron y les donaron víveres, vales de regalo y dinero en efectivo. (Foto: Lonestar Dads)

Brody Swanson anima a sus vecinos a usar mascarilla. Al inicio, como muchos, él no creía en la efectividad de las mismas. Pero, ahora piensa diferente y pide a las personas tomar precauciones más en serio que hace unos meses.

A pesar de la dificultad para respirar, los Swanson esperan que Steele se recupere por completo en los próximos días. Si su estado empeora, deberán volver al hospital.