Anciano muere en Colombia tras cortarle electricidad en su casa

Una empresa de electricidad cortó el servicio de energía en una residencia en Colombia. Pese a las súplicas de la familia, los empleados siguieron instrucciones. Horas más tarde, el abuelito de la casa falleció pues dependía de un respirador mecánico que dejó de funcionar.

Según El Tiempo de Colombia, los habitantes de la vivienda no habían pagado la factura del servicio pues había un reclamo en curso. La familia protestó por los elevados e injustificados cobros en los recibos de marzo, abril y mayo.

Los trabajadores de la empresa se negaron a escuchar la situación de la familia y pese que se trataba de un caso especial, suspendieron el servicio.

El adulto mayor murió cuando cortaron la luz. (Foto: cortesía)

Tras el corte, el condensador de oxígeno dejó de funcionar, por ello José Miguel Dau David de 93 años falleció horas más tarde.

Tragedia familiar

Luz Marina Crespo, viuda de Dau, dijo a los medios locales que no hubo piedad ni consideración por parte de la empresa. "Ver morir lentamente a José me llenó de mucha impotencia", agregó destrozada.

En un video que publicaron para denunciar el hecho, se aprecia cómo madre e hija le explican al los técnicos la situación del reclamo.

Electricaribe cortó la luz a vivienda del médico José Miguel Dau en Santa Marta, quien estaba estaba conectado a un respirador por su estado delicado, a las pocas horas, falleció. pic.twitter.com/Nlz202avf5 — Nelson Valencia (@ValenciaNels0n) September 2, 2020

"Muchacho, yo tengo un pleito con Electricaribe, déjame y busco el número de radicado. Entré a buscarlo y cuando regresé ya estaba en el poste cortando la luz", contó Luz Marina.

"Hasta las lágrimas se me salieron mientras le explicaba que si me quitaba la luz mi esposo se me moría", agregó.

En sus últimas horas de vida, el adulto mayor, sufrió varios episodios de asfixia y fue llevado a la emergencia, desafortunadamente no resistió. Caro, la hija afirmó que hicieron lo posible por mantenerlo convida, desde sacarlo a la terraza hasta darle aire ventilándolo con un cartón.

Empresa responde

La empresa quiso remediar el error, pero fue demasiado tarde. Luego publicó un comunicado solidarizándose con la familia:

"Electricaribe lamenta el fallecimiento del señor José Miguel Dau David en la ciudad de Santa Marta y presenta sus condolencias a toda su familia. La empresa se abstiene de cualquier comentario en torno al deceso del señor Dau", expresaron en un comunicado.

Carlos Infante, de 64 años y amigo de José Miguel, también tiene una deficiencia respiratoria y contó que también le cortaron el servicio de energía en su casa.

Infante cuenta que hace un año le cortaron la luz por falta de dinero para pagar el servicio; afortunadamente un vecino le suministra corriente para que pueda conectar el respirador.

*Con información de El Tiempo.