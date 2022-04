¿Se acabó? Ángela Aguilar habría terminado su relación tras polémicas fotos

Según un video que circula en redes sociales el compositor Gussy Lau aparece interpretando una triste canción, esto ha dado lugar a rumores de una posible separación.

Con una nostálgica melodía la letra dice así:

He tenido días buenos y no tan buenos desde aquella noche que dijiste adiós, he tenido tardes donde no me acuerdo cuando me dijiste ¡no eres tú, soy yo!".

Se dice que luego de las polémicas imágenes entre ellos que se filtraron, habrían terminado la relación.

En las fotos, Ángela aparece besándose con el cantautor.

"Supongo que es mal de amores, bien dicen 'no te enamores' ahorita ando vibrando bajo ya saben cómo es aquí abajo, hay días que no duele el pecho, despierto con el pie derecho, a veces me sonríe la vida y miro claro la salida pero hoy no", continúa.

El 6 de abril Lau afirmó que comenzó a salir con la cantante, agregando que los padres de ella sabían de su relación.

La joven artista aseguró que se sintió violada y traicionada tras la difusión de estas imágenes.

Mientras esto ocurre Ángela se encuentra en París Francia disfrutando de sus vacaciones.

