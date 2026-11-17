Provial del @CIV_Guatemala atiende hecho de tránsito en el km 20.5 de la ruta al Pacífico [CA-9 Sur], en jurisdicción de Villa Nueva, Guatemala. Derrape de motocicleta deja una persona fallecida en el lugar. El hecho obstruye los carriles izquierdo y central con dirección sur, https://t.co/VoeudbWWvr