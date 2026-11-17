La circulación vehicular es lenta en ruta al Pacífico debido a un motorista que falleció en un accidente de tránsito.
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Un fatal accidente de tránsito ocurrió la madrugada de este martes 17 de noviembre en el kilómetro 20 de la ruta al Pacífico, en jurisdicción de Villa Nueva.
En el percance vial se vio involucrado una motocicleta, bomberos fueron alertados, pero tras arribar al lugar confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.
Hasta el momento, el motorista fallecido aún no ha sido identificado. Mientras que, el tránsito se ha complicado en el sector, en ambas vías, ya que se encuentra obstruido un carril de cada lado.
Brigadas de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) se encuentran en el lugar agilizando la circulación vehicular. Se recomienda conducir con precaución para evitar mayores inconvenientes.