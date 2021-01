Accidente de helicóptero deja tres soldados muertos en Nueva York

Tres soldados murieron en un accidente de helicóptero en el norte del estado de Nueva York durante la noche de este miércoles 20 de enero, según las autoridades.

La aeronave, un helicóptero de evacuación médica UH-60, se estrelló alrededor de las 6:30 p.m. en Mendon, Nueva York, un pueblo rural al sur de Rochester, dijo Eric Durr, director de asuntos públicos de la División de Asuntos Militares y Navales del Estado de Nueva York.

No está claro aún qué causó que el helicóptero se estrellara, se lee en el reporte de The New York Times.

A New York Army National Guard helicopter based at the Army Aviation Support Facility at Rochester International Airport crashed earlier tonight in the Town of Mendon, while on a routine training mission. 3 soldiers onboard the aircraft were killed in the crash.



Ginny Ryan pic.twitter.com/ZMzCYTQ73M — Niagara Action (@NiagaraAction) January 21, 2021

NEW - Military helicopter engulfed in flames after a crash sparks field fire in Rochester, NY. Emergency crews are on the scene.pic.twitter.com/qDjoXspzZ8 — MAGA PUNISHER (@MAGApunisher) January 21, 2021

Three soldiers were killed Wednesday in a helicopter crash during a routine training mission near Rochester, New York. pic.twitter.com/2CNYyjckFN — TODAY (@TODAYshow) January 21, 2021

"Los miembros de la Guardia Nacional son nuestros ciudadanos soldados que sirven y protegen voluntariamente tanto aquí como en el extranjero, y extiendo las oraciones y condolencias de todos los neoyorquinos a la familia, seres queridos y compañeros de estos honorables héroes que nunca olvidaremos”, aseguró el gobernador Andrew Cuomo.

No se han identificado a las víctimas aún y el accidente está siendo investigado.

* Con información de The New York Times