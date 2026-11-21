El paso vial en Calzada la Paz se mantiene complicado tras el accidente de sufrió un conductor de un tráiler.
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Sobre los carriles de la Calzada la Paz que conducen hacia zona 5, se registró un accidente que causó que un poste fuera derribado y el paso quedara bloqueado en horas de la tarde del 21 de noviembre.
El hecho ocurrió cuando el conductor de un tráiler derrapó sobre la cinta asfáltica, por razones que aún están bajo investigación.
Según Amílcar Montejo, director de comunicaciones de EMETRA, el impacto causó daño al arriate que separa la vía y a un poste de energía eléctrica.
Así fue:
El cableado del poste quedó sobre la ruta y el tráiler terminó empotrado sobre uno de los carriles.
En el lugar, se realizan maniobras para retirar el tráiler y liberar el paso para mejorar la movilidad vial tras causar un fuerte congestionamiento vial.