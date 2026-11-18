La víctima fue trasladada a un centro asistencial luego de una colisión bajo la Torre del Reformador.
OTRAS NOTICIAS: Capturan a dos presuntos asaltantes tras intercambio de disparos en zona 12
Un accidente de tránsito ocurrió la mañana de este miércoles 18 de noviembre en la 7a. avenida y 2a. calle de la zona 9 de la ciudad de Guatemala.
Se trató de la colisión entre un picop y una motocicleta por causas que se desconocen bajo la Torre del Reformador, en donde se dio aviso a las unidades de emergencia.
De acuerdo con la Policía Municipal de Tránsito (PMT), el motorista resultó herido y fue trasladado a un centro asistencial para que pudiera recibir atención médica especializada.
Las autoridades competentes realizaron el procedimiento correspondiente, mientras que los vehículos involucrados fueron reubicados para liberar la vía.