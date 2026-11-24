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Un carril ha quedado bloqueado en la ruta al Atlántico tras el percance vial en el que murieron dos personas.

Un accidente de tránsito ocurrió la mañana de este martes 24 de noviembre en el kilómetro 8 de la ruta al Atlántico, en la zona 17 de la ciudad de Guatemala.

En el percance vial se ha visto involucrada una motocicleta en la que se conducían dos personas, por lo que Bomberos Municipales fueron alertados.

Sin embargo, tras el arribo de los socorristas, se constató que ambas víctimas ya no contaba con signos vitales debido a la graves heridas que sufrieron en el accidente.

Hasta el momento se desconoce lo que provocó este percance vial y si estuvo involucrado algún otro vehículo. Las autoridades competentes han sido notificadas y se está a la espera del Ministerio Público (MP) para que se realicen las diligencias de ley.

Tráfico detenido | Ruta El Atlántico. - Kilómetro 8, ruta CA9 Norte, zona 17 - ⚠️ 2 motoristas fallecen en percance. Se han iniciado cierres viales en la salida de la ciudad. Movilidad lenta en sentido opuesto, por conductores que reducen la velocidad para observar la situación. — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) November 24, 2026

Tránsito lento

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) ha reportado congestionamiento en el sector, ya que el carril derecho ha quedado bloqueado, de momento solo se encuentra habilitado el carril de la izquierda y el auxiliar.

Se recomienda conducir con precaución y de ser posible utilizar rutas alternas para evitar mayores complicaciones en la movilidad.