Accidente en carretera a El Salvador: colisión deja un herido y un camión volcado

Un accidente de tránsito se registró la mañana de este lunes 16 de noviembre en el kilómetro 14 de la carretera a El Salvador, en jurisdicción de Santa Catarina Pinula.

Bomberos Voluntarios fueron alertados luego de que un camión chocara con otro camión pequeño, quedando este último volcado sobre la cinta asfáltica.

Los socorristas indicaron que los tripulantes de los automotores fueron asistidos, pero uno de ellos fue trasladado a la emergencia del seguro social.

Un camión pequeño volcado sobre la carretera. (Foto: CVB)

De acuerdo con la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la localidad, el hecho vial ocurrió con dirección hacia el oriente del país, por lo que la circulación vehicular está sufriendo complicaciones al quedar parte de la carretera bloqueada.

Se recomienda conducir con precaución y atender las indicaciones de las autoridades desplegadas en el sector.

Uno de los tripulantes de los transportes pesados involucrados fue trasladado herido a un centro asistencial. (Foto: CVB)