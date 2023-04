Aceptó el regalo de un candidato a alcalde, pero reconoció que votará por su rival

El hombre que asistió a una actividad política, recibió un regalo y finalmente confesó que votaría por el candidato rival.

En redes sociales circula un video, que aparentemente fue grabado durante el fin de semana, en el que se observa una actividad política en la que entregan regalos a los asistentes.

Las imágenes dan cuenta de que un hombre sube al escenario para recibir un presente, de inmediato el conductor de la actividad política le pregunda: ¿cómo se llama tu próximo alcalde?, y éste responde de manera inesperada.

La confesión

"A mí me gusta ser sincero, estoy aquí, cada quien, cada quien es libre para votar, yo voy por Pedro Santos. Si no me quieren dar la bolsa por eso, no hay problema", aseguró el asistente.

Tras ello, el animador de la actividad le entregó la bolsa aparentemente con víveres y le aseguró que "no hay problema", pues aunque ellos pertenecen al partido Todos, igual le darían el regalo al participante.

Esto fue lo que ocurrió: