Gobierno actualiza disposiciones por Acta de Supervivencia para jubilados

Por segundo año, el Ministerio de Trabajo acuerda que los jubilados y pensionados del Estado no tramiten su Acta de Supervivencia.

El Acuerdo Gubernativo 1-2022 fue publicado este viernes 7 de enero en el Diario de Centro América, establece que los trámites de Constancia de Supervivencia para Jubilados queda suspendida durante este 2022.

Es decir, ninguna entidad reguladora debe obligar a los beneficiarios a presentar la documentación para poder recibir su pensión. Sin embargo, si alguna persona quiere presentarlo, es admisible.

"Durante el año dos mil veintidós, los beneficiarios registrados en el Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor que no ha presentado o no presente el acta de supervivencia, dentro de los treinta días siguientes a la fecha de su natalicio, podrán presentarla de manera opcional ante la autoridad que regularmente reciba dicha acta; en tal sentido, la falta de presentación de la misma durante el año dos mil veintidós, no será motivo provisional del beneficio", cita el artículo 1 de dicho Acuerdo.

El Acta de Supervivencia

Este documento debía ser presentado por los jubilados y pensionados del Estado una vez al año. Sin embargo, tras la llegada del Covid-19 y en virtud de resguardar a la salud y bienestar de los pensionados, la obligatoriedad de presentar este documento está suspendida.

No obstante, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab) únicamente amplió la fecha para este 2022 y señaló que la obligación de presentar el documento entrará en vigencia en 2023.