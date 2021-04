Detienen a actor por estafa multimillonaria en Hollywood

El actor Zach Avery fue arrestado tras haber sido descubierto e implicado en un esquema que defraudó 227 millones de dólares mediante acuerdos ficticios con HBO, Netflix y otras plataformas. Ahora podría enfrentar 20 años de prisión.

El actor Zach Avery, quien apareció en las cintas "Fury", "The White Crow" y "Last Moment of Clarity", fue acusado de enviar correos electrónicos falsos, haciéndose pasar por ejecutivo de HBO y Netflix, con lo que hizo acuerdos para la supuesta distribución de películas en África, Australia, Nueva Zelanda y Sudamérica.

El agente del FBI, John Verrastro, mostró cómo Avery persuadía a los inversionistas para que le entregaran enormes sumas de dinero en su empresa de distribución, 1inMM Capital LLC, prometiendo beneficios hasta de 40% en un año.

El actor realizó millonaria estafa y fue descubierto. (Foto: Oficial)

Zachar Horwitz, su nombre real, enviaba un informe anual con los resultados de un catálogo de 52 películas de su supuesta empresa. Sin embargo, usó el dinero para su beneficio, comprando incluso una casa en Beverlywood, la que actualmente está en venta por 6.5 millones de dólares.

El actor fue acusado de fraude electrónico. Debe más de 160 pagos a sus inversionistas desde 2019, para un total de alrededor de 227 millones de dólares.

Solo a JJMT Capital, LLC, se le debe más de 160 millones de dólares por concepto de capital y alrededor de 59 millones de dólares en ganancias.

El actor se hizo pasar por accionista de Netflix y HBO. (Foto: Oficial)

"Las probabilidades de que el acusado tenga algo de ese dinero escondido son bastante altas", dijo Alexander Schwab, fiscal federal, quien pidió que Avery quede arrestado hasta su juicio, el próximo 13 de mayo.

La jueza fijó un millón de dólares de fianza (más de Q7.4 millones).