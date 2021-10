Actriz de "Anne with an E" muestra su belleza luego de raparse por el cáncer

La actriz de "Anne with an E", Miranda Mckeon, se tuvo que enfrentar a la pérdida de cabello luego de haber sido diagnosticada con cáncer de mama. Durante varios meses lo quiso evitar, pero al final tuvo que enfrentarse a su mayor temor y raparse.

Miranda Mckeon, quien interpreta a "Josie Pye", reveló que a sus 19 años había sido diagnosticada de cáncer de mama. Desde ese entonces se le ha visto optimista por el tratamiento. Sin embargo, algo que le preocupaba era la pérdida de cabello, y tres meses después se lo rapó.

El cáncer de mama se controla mediante quimioterapias, las cuales hasta el momento son las más efectivas para combatirlo. Uno de los efectos secundarios más recurrentes es el debilitamiento del cuero cabelludo y como consecuencia la pérdida del cabello.

En distintas ocasiones, Miranda confesó lo mucho que le preocupaba tener que rasurarse la cabeza por la caída de cabello. Esta vez regresa con un mensaje de la belleza más allá de la apariencia.

A través de su cuenta de Instagram, Miranda Mckeon mostró fotografías en las que se le ve positiva a pesar de haber perdido su hermosa cabellera.

Vea las imagenes:

Traducción: ¡Quimio final hoy! ¿Toco el timbre hoy o después de la cirugía?

Traducción: Me acabo de dar cuenta de que puedo hacer lo que quiera hoy, tocaré el timbre dos veces.

Además de sus historias, Miranda también compartió un video del momento en que le rasuraron el cabello, acompañado de un mensaje de amor propio:

"Hice una cosa, solo unos días antes de mi última quimioterapia (¡el martes!). Llegó el momento de dejarlo ir y finalmente afeitarme la cabeza. Desde el momento en que me diagnosticaron, lo del cabello ha sido un factor de estrés importante, tal vez incluso más que mi salud en general. No es "solo cabello" y no "simplemente vuelve a crecer" (aunque lo hará); durante los últimos cuatro meses, me di cuenta de que la cantidad de cabello es una extensión de la feminidad. Nunca me di cuenta de la alegría que me producía sentirme bonita día a día y de lo mucho que sentía que mi cabello me definía", comenzó diciendo la actriz.

View this post on Instagram Una publicación compartida por Miranda McKeon (@miranda.mckeon)

*Con información de Los 40.