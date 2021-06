Ella es la actriz que le dará vida a "Blancanieves" en nueva versión de Disney

La actriz colomboestadounidense Rachel Zegler interpretará a Blancanieves en la adaptación en imágenes reales del clásico dibujo animado de Disney de 1937.

De madre colombiana y padre polaco, Rachel Zegler, de 20 años, se verá en 2021 en el rol protagónico de María en el remake de Steven Spielberg de "West Side Story", luego de haber derrotado a más de 30 mil aspirantes en un arduo proceso de audición.

La selección de una actriz latina para interpretar a la que fue, en 1937, la primera princesa de Disney en el cine es un nuevo punto de inflexión para el estudio, acusado durante mucho tiempo de seleccionar esencialmente personajes blancos.

La cantante de R&B Halle Bailey, que es negra, hará de Ariel en "La Sirenita".

"Las habilidades vocales de Rachel son solo el comienzo de sus talentos", dijo Marc Webb, director de la adaptación de "Blancanieves", en un comunicado entregado a la AFP.

"Su fuerza, inteligencia y optimismo serán parte integral en redescubrir la alegría en este clásico cuento de hadas de Disney", añadió el realizador, conocido por dirigir dos capítulos de la saga del Hombre Araña: "The Amazing Spider-Man" (2012) y "The Amazing Spider-Man 2" (2014).

homegirl we have LOTS to catch up on pic.twitter.com/gtNsrpITm0 — rachel zegler (she/her/hers) (@rachelzegler) June 22, 2021

Zegler, por su lado, escribió en Instagram: "bueno, saludos a un sueño hecho realidad".

La producción del filme debe empezar en 2022, indicó Disney.

La cantante cubanoestadounidense Camila Cabello debe aparecer este año en el rol de "Cenicienta" en otra adaptación de acción real, producida por Columbia Pictures -propiedad de Sony-, y que será difundida por Prime Video de Amazon.