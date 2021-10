Protagonista de "Soy Luna" revela que el estrés le causó una grave enfermedad

La actriz de 21 años, Karol Sevilla, reveló que la enfermedad fue diagnosticada tras sufrir un desmayo sin causa aparente.

Karol Sevilla, protagonista de "Soy Luna", confesó que a sus 21 años padece de una enfermedad cardiaca. la cual le fue diagnostica tras un desmayo.

''En el hospital me dijeron que lo que tengo es arritmia sinusual, tiene que ver con mi corazón que a veces se acelera demasiado, eso me provoca los desmayos; a veces mi corazón va muy lento, entonces no bombea normalmente'', detalló la joven actriz.