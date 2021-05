Adam Sandler vuelve al restaurante y sorprende a mesera que no lo reconoció

Hace unos días, el video de una mesera que no reconoció al actor se volvió viral, esta vez, Sandler volvió y hasta fotos se tomó con ella.

EN CONTEXTO: Mesera no reconoció a Adam Sandler y él se terminó yendo del restaurante

El video de Dayanna Rodas se viralizó cuando contó que el actor llegó al restaurante y ella le dijo que tendría que esperar 30 minutos por el servicio, Sandler se fue del lugar sin que la joven lograra reconocerlo.

Días después, Sandler explicó a través de su cuenta de Twitter que decidió retirarse del lugar porque la promoción de “todo lo que puedas comer” no aplicaba a las malteadas.

For the record, I only left the IHOP because the nice woman told me the all-you-can-eat deal didn’t apply to the milkshakes. — Adam Sandler (@AdamSandler) May 4, 2021

El reencuentro

El actor quiso sorprender a Dayanna y volvió al restaurante para convivir con ella y así tener un inesperado reencuentro.

Esta vez, sí lo reconoció. La misma joven reveló que ahora Adam había vuelto al restaurante y hasta fotos se tomaron.

Dayanna y el actor durante el evento. (Foto: Twitter)

Sandler regresó porque el restaurante decidió hacer una promoción llamada “lunes de malteadas”, que buscaba recaudar fondos para una fundación.

El actor asistió al evento y fue ahí donde se reencontró con la mesera, con quien se tomó varías fotos, demostrando una vez más la cercanía que siempre ha tenido con los fans.

Dayanna compartió la imágenes asegurando que fue el mejor día de su vida.