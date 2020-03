Adamari López desata pánico en evento por llegar enferma

Adamari López encendió las alarmas de los asistentes de un evento, pues lucía agripada.

La conductora de "Un nuevo día" asistió y al pasar por la alfombra roja los periodistas entraron en pánico, pues su semblante era de decaimiento.

López ha estado en cuidados intensivos en su hogar, por ello no se esperaba que se prensentara y como fue de esperarse, muchos imaginaron que tenía coronavirus.

Sin embargo, al ser entrevistada habló del mal que la ha tenido en reposo.

Así lucía Adamari López. (Foto: Ventaneando)

Adamaris dijo que eran las secuales de la Influenza, virus que la llevó al hospital meses atrás y del que aún no se recupera.

“ No me he recuperado del todo, he seguido un poco mal pero es porque he descansado poco ” Adamari López.

"Me duermo tarde, pero ahora hasta mi suegra me ayuda, mi hija me llevó a la cama, me dijo: mami te voy a arropar".

Luego dio recomendaciones a sus fanáticos a cuidarse del coronavirus:

"Los que aconsejamos en Un Nuevo Día es lavarse las manos constantemente, si piensas que tienes la enfermedad, quedarte en tu casa, para no contagiar a nadie más, estar pendiente para fortalecer tu sistema inmunológico, ir al médico si presentas síntomas".

Mira el video:

Con información de Ventaneando.