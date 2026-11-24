Adelina Castillo fue entrevistada por la cadena Telemundo Internacional y contó dos verdades y una mentira acerca de ella en un divertido momento con los fans.
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Antes de competir con 115 candidatas a la corona este 24 de noviembre de 2026, la guatemalteca pasó una agradable conversación.
Todo está preparado para competir por el título a las 18:00 horas, donde en los primeros minutos se presentarán las más lindas del mundo y se elegirá al Top que sigue concursando hasta que solo una sea la ganadora.
Adelina dijo 3 actividades a las que se dedica, una es mentira:
- Es piloto aviador y realiza vuelos en su tiempo libre.
- Le fascina hacer deporte y para ello eligió el boseo.
- Es médico pediatra.
"Desde chiquita me encantaba volar, y tenía que sacar mi licencia y hace 3 años lo hice y ese es mi pasatiempo inició, siguiendo con que ama el boxeo y tirar unos buenos golpes.
También reveló que se graduó de medicina pediátrica estudiando en dos universidades y fue Cum Laude (en latín, "con los máximos honores") haciendo especialidad en cuidados críticos trabajando con niños con cáncer en 2026, previo a participar en el certamen.
Al final dijo que no se dedica a la aviación.
La gala final de Miss Universe
No te pierdas a partir de las 18:00 horas por canal Antigua, E! Latino y Telemundo la gala de Miss Universe.
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