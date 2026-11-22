Adelina Castillo plasmó la tradición de Semana Santa en Miss Universo.
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María Adelina Castillo Birba, de 30 años, es la guatemalteca que representa a Guatemala rumbo a Miss Universo este sábado en San Juan, Puerto Rico.
Su pasarela en la categoría de "Trajes tradicionales" rindió un homenaje a la Semana Santa y Cuaresma que se vive en Guatemala.
A través del color morado simbólico en la época de cuaresma y colores complementarios mostraron al mundo la belleza del país y de las tradiciones.
En su vestido se plasmaron patrones de las tradicionales alfombras que deslumbra en Antigua Guatemala, cuyo diseño fue elaborado por César Alejandro Portillo, quien es originario de Teculután, Zacapa.
Con su talento y belleza Adelina deslumbró a los espectadores y puso en alto el nombre del país.