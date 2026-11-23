Adelina se lució en la preliminar de Miss Universe en la pasarela de traje de baño.
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La representante de Guatemala pasó por el escenario y demostró su talento en caminata.
"Con fuerza, actitud y seguridad! Adelina Castillo acaba de conquistar la pasarela en traje de baño durante la competencia preliminar de Miss Universe; dejando en alto el nombre de nuestra tierra. Cada paso lleva el orgullo de todo un país. ¡Vamos, Adelina! ¡Guatemala está contigo!", se lee de manera oficial en apoyo a a la reina nacional.
La preliminar de Miss Universe
Se lleva a cabo este domingo 22 de noviembre en el Coliseo "José Miguel Agrelot", en San Juan, Puerto Rico.
Las 116 candidatas buscan su pase a la final, y que de ello el jurado elige al Top de la gala.
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