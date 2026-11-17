-

Una menor desapareció y tres días después fue localizada sin vida. Ahora, se presume que un adolescente puede estar vinculado al caso.

Un adolescente de 14 años fue conducido por orden judicial al Juzgado de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal por su presunta implicación en el asesinato de Mádelin Adelaida Chacach Balán, de 5 años, cuyo cadáver fue localizado tres días después de que desapareció en una comunidad de Zaragoza, Chimaltenango.

La conducción del adolescente se efectuó durante cuatro allanamientos realizados por investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), de la sección de investigación contra el delito de femicidio, en la aldea Rincón Grande, Zaragoza.

Bomberos Municipales Departamentales, constataron que la víctima ya no contaba con signos vitales. (Foto: Julio Bala)

Desaparición y hallazgo

Mádelin desapareció el 7 de octubre luego de decir que quería visitar a su abuela; horas después sus padres notaron su ausencia y comenzaron a buscarla. Al no localizarla, la familia presentó la denuncia y se activó una alerta Alba-Keneth.

Familiares, vecinos y autoridades participaron en las jornadas de búsqueda, pero fue hasta el sábado 10 de octubre cuando los Bomberos Municipales Departamentales notificaron sobre el hallazgo del cadáver en el kilómetro 77.7 de la ruta hacia Acatenango, Chimaltenango.

La niña fue encontrada en una finca de café y aguacate con una cinta métrica alrededor del cuello. Días después, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) estableció que la causa de muerte fue asfixia por estrangulación.