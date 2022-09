Adria Arjona revela detalles de su participación en Star Wars

HoloFiles y Star Wars Holocron recientemente tuvieron la oportunidad de entrevistar a Arjona y la actriz habló sobre cómo su trabajo en la serie Star Wars se compara con su papel en Morbius.

Los fanáticos de Star Wars pronto conocerán un nuevo lado de una galaxia muy, muy lejana con la última serie de Disney+, Andor.

La precuela de "Rogue One: A Star Wars Story" debuta en Disney+ con un estreno de tres episodios este mes, que presenta a Diego Luna regresando como Cassian Andor y Adria Arjona (Morbius, True Detective, 6 Underground) en el papel de Bix Caleen.

A principios de este año, Arjona interpretó a Martine Bancroft en el proyecto de superhéroes de Marvel, Morbius, una película que inesperadamente se convirtió en un fenómeno cultural tras su estreno. Discutió y comparó experiencias trabajando en Marvel y Star Wars.

"Tengo diferentes experiencias. Filmé a Morbius hace años, y filmamos en el estudio, pero solo un poco fuera del estudio. Pero en comparación con Andor, no era lo que esperaba en absoluto. Era un conjunto, y no bromeo y no estoy exagerando, tal vez lo estoy vendiendo a un precio inferior, pero eran siete cuadras de la ciudad. Todo al aire libre. Si llovió en Londres, entonces llovió en Ferrix", detalla la hija del cantautor guatemalteco Ricardo Arjona.

Adria Arjona en Star Wars. (Foto: The Holofiles)

"Tuve el increíble don de sumergirme en esta ciudad. Ferrix como ciudad real, es increíble. Tengo que imaginar adónde va Bix a tomar una copa después, adónde va a un restaurante. Abría cosas y había cosas en ellas, todo Star Wars-y, los accesorios eran simplemente increíbles", continúa.

Para filmar Andor, el equipo de producción construyó toda una ciudad al aire libre. Arjona habló sobre lo inmersivo que fue filmar en este enorme set.

“Estaba imaginando un set de estudio. Nunca podría imaginar una ciudad real. Estaba más allá de mí. Pero el primer día de ensayo, recuerdo que entré y estaba en estado de shock. Ni siquiera pude hacer la escena. Dije que necesitaba un par de minutos. Tenía mi oficina, mi apartamento", detalla Arjona.

"Todo era filmable en 360. Dijeron '¡corre!' y yo pregunté, '¿Dónde?', y solo dijeron: 'Donde quieras, porque la cámara me seguirá'... Tenía total libertad. Pero ese primer día de ensayo fue tan aterrador. De alguna manera golpeó a casa. Como, '¡Mier#@*+! ¡Estoy en Star Wars!’ Te das cuenta de esto", externó en la extensa entrevista en The Holofiles.