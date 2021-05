VIDEO: El hombre que ha intentado vacunarse tres veces en Guatemala

El sistema se cayó en varios centros de vacunación en el país. Las personas denuncian que el proceso se paralizó.

Mientras que el presidente Alejandro Giammattei acusó a la población de no querer vacunarse contra el Covid-19, los problemas en los Centros de Vacunación cada vez son más grandes, incluso, una persona se quejó de haber intentado recibir el medicamento en tres oportunidades y no lo ha logrado.

El adulto mayor, que optó por no decir su nombre, dijo que es la tercera vez que trata de vacunarse y este viernes 28 de mayo llegó al Colegio de Ingenieros, ubicado en la zona 8 capitalina y lleva horas esperando, porque de manera extraoficial les indicaron que se cayó el sistema.

"La primera vez que traté de vacunarme me dijeron que se cayó el sistema, eso fue en Gerona. La otra vez en la zona 7 me dijeron que se habían agotado las vacunas. Hoy (viernes 28 de mayo) estoy aquí con la idea de salir vacunado", lamentó.

Decepcionado y sin vacunarse

El hombre dijo estar "decepcionado" y manifestó: "Es triste, es triste esto de las vacunas porque todo el proletariado no se ha podido vacunar".

Este viernes el centro de vacunación ubicado en el Colegio de Ingenieros, zona 8, fue el epicentro de un caos, debido a que durante horas los asistentes trataron de vacunarse, pero una supuesta falla en el sistema retrasó el proceso.

La vacunación en el Colegio de Ingenieros ha sido un caos por una supuesta caída del sistema de registro. (Foto: Cortesía)

Nadie les informó a detalle qué estaba sucediendo, sólo los guardias de seguridad y algunos empleados municipales les indicaron que había problemas en el sistema de registro. Muchas personas llegaron al lugar desde las 5 de la mañana y a las 11:00 horas aún no habían empezado la vacunación.

Soy502 buscó una posición en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), pero hasta el momento no han respondido ninguna de las interrogantes planteadas.