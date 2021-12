Ebrios y necios: les advierten que no conduzcan, pero sufren accidente (video)

Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que dos personas ebrias tratan de subirse a la moto. Pese a las advertencias, estos se marchan y sufren accidente.

Un hombre captó en video el momento en el que advierte a dos hombres que no conduzcan su motocicleta en estado de ebriedad, puesto que podrían accidentarse.

Según el autor del video, las dos personas que se conducen en dicho vehículo ya se habían caído varias veces, pero siguieron su marcha.

"Les digo: no lo hagan, no lo hagan, no se pongan bolos porque tienen que conducir banda", relata el testigo. Además, advierte que andan bien "bolos" y se van a ir a estrellar, debido a que "cuando les da el aire, se ponen más bolos".

Sufren accidente

El video muestra que poco después, los dos hombres sufrieron un accidente y el autor del video reitera que no debieron subirse a la motocicleta.

También asegura que se encuentran vivos y pide a los presentes llamar para que se les preste auxilio por parte de los cuerpos de socorro.

Los hechos ocurrieron en Quetzaltenango, según se dio a conocer preliminarmente. Se desconoce la identidad y el estado de salud de los accidentados. Estas son las imágenes de lo ocurrido: