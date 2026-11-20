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Estas son las recomendaciones del Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA) ante la temporada alta de vuelos este fin de año.

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La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) informó que el Aeropuerto Internacional La Aurora prevé un incremento en el flujo de pasajeros que ingresarán y saldrán de Guatemala durante la temporada alta, que se extenderá hasta el 31 de enero de 2027.

También, indicó que el aeropuerto está preparado para atender la temporada alta, con espacios de comodidad, servicios comerciales y mejoras en sus instalaciones. Además, reforzó los controles de seguridad para brindar una experiencia integral a los viajeros.

"El aire acondicionado, salas de espera limpias y aromatizadas, amplias opciones de alimentación y variedad de comercios son parte de las mejoras que están a disposición de todos los usuarios actualmente" , se lee en parte del pronunciamiento de la DGAC.

Cientos de viajeros realizan vuelos para despedir el año. (Foto ilustrativa vía: Shutterstock)

Por ello, ha indicado recomendaciones para poder realizar su viaje sin complicaciones:

Revisa que tus documentos (pasaporte vigente, boleto y reservas, entre otros) estén en orden para agilizar el control migratorio.

(pasaporte vigente, boleto y reservas, entre otros) estén en orden para agilizar el control migratorio. Confirma la programación de tu vuelo a través de las plataformas digitales de la aerolínea y planifica tu trayecto a la terminal aérea para evitar contratiempos

tu trayecto a la terminal aérea para evitar contratiempos Utiliza la web de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) que está abierta las 24 horas del día para presentar tu declaración jurada con 72 horas antes de tu viaje.

El pronunciamiento señala la cooperación en conjunto con el Instituto Guatemalteco de Migración, el Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) y la Policía Nacional Civil (PNC) con quienes trabajarán de manera conjunta para atender a los viajeros, agilizar los trámites migratorios, brindar orientación a los turistas y fortalecer la seguridad aeroportuaria.