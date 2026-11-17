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Un aficionado que hizo insultos racistas a Kylian Mbappé, fue sentenciado en Asturias, España.

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Según el Real Madrid la persona fue enviada a prisión y deberá pagar una multa.

Esta es primera vez que Mbappé es víctima de racismo ya que durante el Mundial 2026 recibió ataques desde Paraguay por parte de una senadora, a través de las redes sociales.

El cuadro blanco emitió su postura tras la resolución de las autoridades judiciales en España, marcando un precedente en la historia de este deporte.

El incidente

El 24 de agosto de 2025, durante el partido del Real Oviedo vs. Real Madrid, un aficionado atacó a Kylian Mbappé. La sentencia tardó más de un año

"El acusado ha sido condenado por un delito de odio a once meses de prisión, diversas penas de inhabilitación y una multa económica. La suspensión de la pena de prisión ha quedado condicionada a que no acuda durante dos años a estadios de fútbol en los que se celebren competiciones deportivas oficiales".

Varios jugadores han sido víctimas de racismo en partido de LaLiga, en especial Vinícius Júnior.

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