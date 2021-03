El delantero sueco del AC Milan, Zlatan Ibrahimovic, grabó y relató su travesía para llegar al Festival de San Remo, un importante certamen musical organizado cada año en Italia.

El futbolista se encuentra lesionado, por lo que no fue convocado para el duelo del miércoles ante el Udinese. Sin embargo, Zlatan llegó al estadio para darle apoyo a sus compañeros.

Luego del juego, que terminó 1-1, Ibrahimovic se subió a su vehículo rumbo a San Remo. Sin embargo, en el camino hubo un accidente de tránsito que causó un serio congestionamiento vial.

El portal Infobae señala que Zlatan contó en San Remo, que esperó durante tres horas, hasta que se bajó de su vehículo y le pidió a un motorista, que iba pasando, que lo llevara al festival.

“Por suerte era aficionado del Milan. Aunque al llegar me dijo que era su primera vez en una autopista”, mencionó Zlatan, quien mostró un video grabado durante el trayecto.

Por las dudas, Zlatan se filmó camino a San Remo en la moto del Rossonero. Jaaa. pic.twitter.com/lSg6qKfjw0 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) March 5, 2021

Por su parte, el motorista fue entrevistado después por la radio local Monte Carlo, y aseguró: “Regresaba a mi casa y, al detenerme en un atasco, vi un auto negro con dos personas adentro. Miré detenidamente a uno de ellos y pensé: ‘¡Este es Ibra!’. Luego el conductor bajó la ventanilla y me dijo: ‘Ibrahimovic pregunta si puedes llevarlo a San Remo’", afirmó.

“Tenía un casco debajo de la silla, llamé a mi esposa y le dije: ‘Me llevo a Ibra a San Remo’. Él quería conducir, pero le dije: ‘No, yo conduzco’", contó emocionado el hombre, cuya identidad no fue revelada.

Además confirmó lo que aseguró el delantero, acerca de su inexperiencia conduciendo en una autopista y el golpe de suerte de llegar sanos y salvos a su destino. "Lo que dijo en la televisión es cierto, me encanta andar en moto los fines de semana, pero nunca había conducido por la autopista. Tuvimos suerte que después salimos a una carretera donde había pocos coches y fue muy fácil llegar”, agregó.

Buona la prima del mio festival di Zanremo... pic.twitter.com/YXjCPV4459 — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) March 3, 2021

Abbadeus pic.twitter.com/OTsPG4x6kR — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) March 5, 2021

“Ibra fue muy dulce y amable. Me preguntó cómo podía agradecerme y dijo que me enviaría una camiseta. Ni siquiera pude tomarme una foto con él, porque cuando llegamos, rápidamente se bajó de la motocicleta y corrió hacia el festival. Al final, mi esposa me creyó, el matrimonio está a salvo”, bromeó el hombre que salvó a Zlatan.

Al llegar, el futbolista participó como jurado en la gala de San Remo e, incluso, cantó con otras personalidades que participaron en el evento.