Aficionados molestos por derrota de México ante Uruguay

Los asistentes al juego amistoso entre los seleccionados que participarán en el Mundial de Qatar, salieron molestos por el pobre rendimiento del combinado mexicano.

Los aficionados de México se mostraron preocupados y molestos por el rendimiento de su selección durante el juego de preparación de cara a Qatar 2022.

Después de la derrota, la afición abucheó a la tricolor y recriminaron al director técnico Gerardo Martino que no supo reaccionar ante el embate de los charrúas, liderados por Edinson Cavani.

La afición mexa no está contenta con el resultado en Phoenix y abuchean al 'Tata' Martino



|@oscar_caliz#CaminoAQatar | #UltimoMundialDelPerro pic.twitter.com/FboTfZsjqD — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 3, 2022

Los goles

Matías Vecino, al minuto 35, y Edinson Cavani, al 46 y al 54, hicieron los goles para este triunfo de la Celeste.

Gerardo “el Tata” Martino, seleccionador de México, dispuso para este enfrentamiento ante la Celeste de una defensa integrada por tres centrales y dos laterales cuando habitualmente juega con línea de cuatro hombres en el fondo.

☑️



Uruguay venció a México 3-0 en el primer partido de preparación para el Mundial. #ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/yXudusKg3V — Selección Uruguaya (@Uruguay) June 3, 2022

"No competimos mal contra las potencias, competimos bien hasta que cometemos errores que ellos no cometen", apuntó Martino en la conferencia de prensa posterior al partido jugado en el estadio de la Universidad de Phoenix.

A pesar de que en las tribunas del estadio la afición mexicana exigió su destitución con el grito “¡Fuera Tata!” por la goleada en contra, Martino se mantuvo firme: "no pierdo de vista que es amistoso, hay un objetivo y es parte de la preparación, si estuviera convencido de que no se puede no estaría aquí".