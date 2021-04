Afirman que Luis Miguel sabe qué pasó con su madre

A raíz de Luis Miguel La Serie, muchos se inquietaron con qué pudo haber ocurrido con Marcela Basteri, madre del cantante, cuyo paradero es un misterio, sin embargo, una nueva versión apunta a que Luis Miguel sabe con precisión el destino final de su madre.

Según Javier León Herrera, autor de tres libros biográficos del cantante, en los que está basada la serie de Netflix y que tiene la aprobación del intérprete, no cree que se exponga en la producción, la situación real de lo que ocurrió con su mamá, como dijo en una entrevista exclusiva que dio al programa mexicana Ventaneando.

“Sabe todo con respecto al asunto, es todo lo que puedo decir. Todo lo que sucedió, lo sabe fehacientemente. Si alguien está esperando que salga a decirlo tajantemente, eso no va a pasar. Marcela no va a aparecer”.

“Me consta que es algo que les duele profundamente, como es de sentido común”, agregó, al ser abordado en cuanto al sentir de la familia.

Además, dijo que LuisMi se las ingenió para saber de su mamá y Luisito Rey nunca le dio detalles de ella, tras su desaparición.

"Recurrió a investigadores privados, no sólo israelitas, otras nacionalidades, a partir de eso se elaboró un expediente”, dijo.

"No tengo ninguna constancia de que Luis Rey le pudiera contar nada, menos en su agonía porque estaba en coma inducido, total y absoluto, del que nunca se despertó”, añadió.

También le preguntaron respecto a una mujer indigente, que la prensa argentina asegura puedes ser la madre del nacionalizado mexicano:

“Es imposible que sea Marcela... no se vale desde ninguna perspectiva. Desafortunadamente no va a aparecer Marcela, el mejor favor que le podemos hacer tanto a ella como a sus hijos, es respetar su memoria y hacer una oración por ella, no hay más”.

Juanpa Zurita, quien interpretó a Álex Basteri, en la serie, dijo que en la segunda temporada sí se sabrá qué fue de Marcela.

“Van a recibir la pregunta que quedó pendiente en la temporada uno, sin duda alguna, se responde, se sabe”.

La segunda temporada de "Luis Miguel la serie" estará disponible en Netflix el 18 de abril.

