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Un vehículo fue incendiado frente a una subestación policial y tres agentes resultaron heridos al ser agredidos por vecinos de San Pedro Soloma.

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Tres agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) resultaron heridos al ser vapuleados por una turba de vecinos, que exigían que les entregaran a un hombre sindicado de asesinato, frente a la subestación policial en el centro del municipio de San Pedro Soloma, Huehuetenango.

Según vecinos, la multitud se aglomeró frente a la subestación policial, exigiendo que les entregaran al supuesto responsable de asesinar con un cuchillo a un joven, aparentemente para lincharlo.

Agregaron que, la multitud se enfureció al ver que los uniformados no accedieron a sus peticiones, por lo que fueron a traer galones de gasolina e incendiaron el vehículo del sindicado.

Vecinos inconformes generaron disturbios, incendiaron un vehículo y golpearon a agentes de la PNC tras la captura de un hombre señalado de asesinato al que presuntamente querían linchar, en San Pedro Soloma, Huehuetenango. : Noti Barillas https://t.co/Q2Q5cKmcuA — Geber Osorio (@OsorioGeber) November 23, 2026

Luego de incendiar el vehículo, comenzaron los disturbios, donde a golpes, con palos y tubos de metal, comenzaron a vapulear a 3 agentes de la PNC.

Dos de los uniformados para evitar que los siguieran agrediendo, fingieron estar muertos, por lo que muchos de los enfurecidos se comenzaron a retirar.

Ocultado

Para evitar que la multitud ingresará a sacar al capturado y que lo lincharan, los agentes lo sacaron de manera oculta y lo subieron en la palangana de una patrulla, para luego llevarlo a otra subestación.

La turba al descubrir esta acción de la PNC se molestaron y fueron a agredir a más agentes, por lo que tuvieron que acudir los antimotines, quienes siguieron a varios de los revoltosos, a quienes les lanzaron gas lacrimógeno cuando escapaban ruta al estadio.

Al solicitar información detallada al oficial de servicios de PNC, de los agentes heridos, daños, nombre del acusado de asesinato y si se han registrado capturas, no se obtuvo respuesta.