Entradas para el concierto de Shakira en Guatemala casi se agotan. Conoce las localidades disponibles y detalles del show.
EN CONTEXTO: Inicia la venta general de boletos para el show de Shakira en Guatemala
Las entradas para el esperado concierto de Shakira en Guatemala se agotaron casi en su totalidad en cuestión de horas, confirmando el éxito en taquilla de su gira mundial "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour".
La presentación de la artista colombiana está programada para el sábado 23 de enero en el Estadio Cementos Progreso, recinto al que regresará tras su recordado espectáculo en abril de 2011 con el tour "Sale el Sol".
De acuerdo con la promotora del evento, CHP Guatemala, la respuesta de los seguidores fue masiva desde el viernes 27 de noviembre, fecha en la que se habilitó la venta oficial de boletos en el país.
Estado actual de las localidades:
Localidades agotadas: General, Tribuna, Preferencia y Platea.
Localidades con últimos espacios disponibles: Gramilla, Fan Zone A y Fan Zone B.
El fenómeno comercial de "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" ha marcado récords de asistencia en cada país anunciado, y Guatemala no ha sido la excepción, dejando únicamente las áreas más cercanas al escenario para los fanáticos que aún buscan asegurar su lugar.