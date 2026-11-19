Las entradas para el "The Last King Tour" se agotaron en cuestión de horas para su show en Guatemala.
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Los guatemaltecos están preparados para disfrutar de la trayectoria de "El Rey del Reguetón".
En cuestión de dos horas ya no hay disponibilidad para ninguna de las áreas del show a celebrarse en Cementos Progreso el 18 de noviembre de 2027.
¿De qué trata The Last King Tour?
Este es un recorrido por sus éxitos como "Danza Kuduro", "Dale Don Dale", "Salió el Sol" y Bandoleros" y las diferentes etapas de su trayectoria desde The Last Don y King of Kings.
El músico participa directamente en la producción del show, incluyendo la logística, el sonido, las luces, el vestuario y la venta de boletos.
La gira inició el 25 de septiembre de 2026 en Reading, Pensilvania, recorriendo Estados Unidos.
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