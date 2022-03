Hombre agrede sexualmente a una joven en el metro de Nueva York

Un hombre agredió sexualmente a una joven de 23 años en una estación del Metro en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos a plena mañana.a.

Todo fue captado en video, el atacante agarró a la víctima mientras ella bajaba las escaleras en la estación Prospect Park hacia la plataforma sur de la línea Q a las 7 de la mañana, luego la empujó contra las barras que separan los escalones de la plataforma, le arrancó la ropa y le cubrió la boca con la mano mientras la tocaba.

Una persona pasó por el lugar provocando que el atacante se pusiera nervioso, parara y huyera. La policía de Nueva York publicó una imagen del sospechoso tomada por las cámaras para localizarlo.

Aún no han encontrado al hombre, sin embargo pidieron a la población la mayor información para detenerlo.