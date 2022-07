Se acabó el amor: Aislinn Derbez confirma el fin de su noviazgo

Aislinn Derbez inició una relación con el influencer Jonathan Kubben en 2021 tras su separación con Mauricio Ochmann, incluso se les vio juntos en un viaje a Guatemala, pero al parecer la famosa está soltera de nuevo.

OTRAS NOTICIAS: Ricardo Arjona aparece en listado de artistas más influyentes del mundo



La integrante del clan Derbez contestó en historias de Instagram a unas preguntas que sus seguidores le hicieron, entre ellas le cuestionaron: ''¿tienes pareja?''.

Ella contestó: "'Nunca me había sentido tan plena y feliz soltera. Antes ponía mi atención solo en la familia y la pareja, y ahora estoy encontrando la comunidad que tanta falta me hacía, reconectando con viejos amigos, conociendo muchos nuevos, abriéndome a planes diferentes que me llenan muchísimo'', escribió.

Derbez salía con famoso influencer. (Foto: Oficial)

Esto confirmó los rumores de una ruptura, pues la pareja dejó de interactuar en redes sociales.

''¿Cómo te sientes en este momento de tu vida?'', fue otra de las preguntas a la famosa: ''con altos y bajos muy fuertes, a veces miedos, a veces angustias, a veces inseguridades pero el fondo, fondo, así como en esta foto, amo mucho mi vida'', expresó la actriz.