El 47% de guatemaltecos se preocupa por efectos secundarios de vacuna anticovid

Según la encuesta: “Tendencias e Impacto Covid-19”, elaborada por universidades de Estados Unidos, la causa predominante para considerar no vacunarse contra el Covid-19 es la preocupación por los efectos secundarios del biológico.

A nivel mundial, el 56% de las personas no vacunadas temen inmunizarse por dudas en los efectos secundarios. En Guatemala es el 47% de los participantes, de acuerdo con una encuesta mundial realizada a través de Facebook, a cargo de varias universidades de Estados Unidos y dirigida por el Centro Johns Hopkins.

La pregunta central de la encuesta fue conocer las causas para no vacunarse. En Guatemala, el 47% de la población dijo estar preocupa por los efectos secundarios, el 45% de los que mostraron esa duda son hombres. El 42% respondió que esperará a ver cómo evoluciona la vacuna. Mientras que el 28% dijo no estar seguro si la vacuna funciona y el 23% consideró cederle prioridad a otras personas.

También se consultó a los no vacunados si habían intentado ir a inmunizarse, a lo que el 26% respondió que "sí" y el 74%, "no". Asimismo, el 94% de los encuestados con hijos respondió que priorizarán la vacunación de sus hijos cuando esté disponible en el país.

El 47% de los guatemaltecos muestran dudas por los efectos secundarios de los inmunizantes contra el Covid-19. (Gráfica: Centro Johns Hopkins)

Otra pregunta formulada fue si encontraron algún obstáculo para intentar vacunarse y el 28% dijo que no. Mientras que el 23% respondió que no tenía tiempo por las actividades laborales. El 18% explicó que las citas para vacunación no son exactas por lo que desmotiva.

El 53% de los guatemaltecos confían en la información que brindan los científicos y expertos en salud. (Gráfica: Centro Johns Hopkins)

Al consultarles sobre su comportamiento en las normas sanitarias, el 75% de los que acuden a actividades al aire libre aseguró usar mascarilla, pero el 95% usa tapabocas al ingresar al supermercado.

Entre otras preguntas realizadas, los resultados revelan que al 58% le preocupa infectarse del Covid-19 y solo el 7% le cree a los políticos y su información sobre la pandemia; mientras que el 53% confía en los científicos y expertos en salud.