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El Al Nassr de Cristiano Ronaldo afrontará este martes (12:15 p.m.) un compromiso clave en la Champions League de Asia, cuando reciba al Al Sadd de Catar en la quinta jornada de la fase de liga.

El conjunto saudí necesita sumar tres puntos subir a los primeros ocho puestos (actualmente son décimos), que otorgan el boleto a los octavos de final.

La escuadra árabe llega con la intención de recuperar sensaciones luego de la contundente derrota por 3-1 ante el Al Ahli en la liga saudí, resultado que encendió algunas dudas sobre su rendimiento. Sin embargo, en el certamen continental vienen de protagonizar una goleada de 6-2 frente al Pakhtakor, en condición de visita, que les permitió recuperar confianza.

من أجـل ليلـةٍ آسيويـة على ملعبنا غدًا .. نستعـد https://t.co/E9wbs1kHhm — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) November 23, 2026

Cristiano Ronaldo apunta a ser titular y buscará mantener su protagonismo ofensivo. El portugués continúa persiguiendo el histórico objetivo de alcanzar los mil goles en su carrera profesional, una cifra para la que actualmente le restan 14 anotaciones.

Por su parte, el Al Sadd llegará con importantes ausencias, entre ellas las del brasileño Roberto Firmino, exjugador del Liverpool, y el croata Marcelo Brozovic, quien también militó en el Al Nassr.

*Con información de agencias