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Con Cristiano Ronaldo en el campo, el Al Nassr derroto por la mínima a Al Hazem para mantenerse a dos puntos de Al Hilal, actual líder de la Liga Saudí.

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El portugués Samu Costa fue protagonista en la victoria 1-0 de Al Nassr sobre Al Hazem en la jornada 13 de la Liga Saudí, al hacer el único tanto del partido para que el cuadro liderado por Cristiano Ronaldo mantenga el tercer puesto del campeonato doméstico.

El tanto del exjugador de Almería y Mallorca fue clave para que Al Nassr se convirtiera en el primer club en la historia del futbol que anota al menos un gol en 100 partidos consecutivos de su liga local.

El cuadro que dirige el australiano Ange Postecoglou dominó el juego desde el inicio y fue el primero en llevar peligro al arco rival, a través de los pies de CR7, que estrelló la pelota en el travesaño con un zurdazo al minuto 20.

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Seis minutos más tarde llegó el tanto histórico. Costa estuvo atento para cazar un rebote dentro del área y mandar el balón al fondo de la red, anotación que se mantuvo hasta el final de los noventa minutos.

Al Nassar ahora mantiene el tercer puesto de la clasificación con 31 puntos, mismos que Al-Qadisiya que es segundo por diferencia de goles y dos unidades menos que Al Hilal, que se mantiene como líder.